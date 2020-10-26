В Киеве менее 40% избирательных участков передали протоколы для подсчета голосов, - ТИК
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Киевская городская территориальная избирательная комиссия заявила, что менее 40% избирательных участков столицы передали протоколы в районы о результатах подсчета голосов избирателей.
Об этом сообщил заместитель председателя киевской ТИК Николай Нилов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"На сегодняшний день в 10 районах получены протоколы о подсчете голосов избирателей на участках с 417 избирательных участков. Всего в Киеве избирательных участков 1 106. Мы видим, что это меньше 40%", - сказал Нилов на брифинге в понедельник.
По его словам, ТИК ожидает, что первый район может приехать для сдачи информации о голосовании не раньше четверга.