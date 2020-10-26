"Нафтогаз" повысил цены на газ для производителей тепла на 24% до 5 374 грн за 1 тыс. кубометров

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО). В октябре цена газа составит 5 374,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 24,4% больше, чем в сентябре (4 318,99 грн).