Путин выдвинул условие НАТО: РФ готова отказаться от развертывания ракет 9М729 у границ Европы в ответ на аналогичные шаги

Россия готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части при условии, что страны НАТО пойдут на аналогичные шаги.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента РФ, которое опубликовала пресс-служба Кремля.

"Российская Федерация продолжает полагать, что Договор о РСМД являлся важным элементом архитектуры по обеспечению международной безопасности и стратегической стабильности. Особую роль Договор играл в плане поддержания предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере на европейском пространстве.

Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия‒НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - говорится в сообщении.

Как отметил Путин, Москва предлагает "всем заинтересованным сторонам рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей".

Путин сообщил, что Россия придерживается позиции, что ракета 9М729 соответствует требованиям ранее действовавшего договора о РСМД, но "готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещённых по Договору о РСМД".

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