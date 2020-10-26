Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов
Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
"Состояние Геннадия Кернеса - стабильное, и о результатах выборов ему уже сообщили", - отметил Терехов.
По его словам, "будет его (Кернеса. - Ред.) обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков".
Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.
16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.
В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.
2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.