Новости • Местные выборы-2020

Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов

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Кернес планирует обращение к харьковчанам, будут фото и ролик, - заммэра Харькова Терехов
Мэр Харькова Геннадий Кернес уже знает о предварительных результатах местных выборов и планирует обращение.

Об этом сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

"Состояние Геннадия Кернеса - стабильное, и о результатах выборов ему уже сообщили", - отметил Терехов.

По его словам, "будет его (Кернеса. - Ред.) обращение к харьковчанам, фото и ролик, и главное - приезд Геннадия Кернеса в город Харьков".

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Напомним, у мэра Харькова Геннадия Кернеса подтвержден был COVID-19 и двустороннее воспаление легких. 10 сентября он был госпитализирован в 17-ю городскую больницу Харькова.

16 сентября издание ZN.UA со ссылкой на источники в ближайшем окружении Кернеса сообщило, что несколько дней назад он перенес инсульт, вызванный коронавирусом. Вечером того же дня самолет с Кернесом на борту вылетел из Харькова в Берлин.

В берлинскую клинику "Шарите" Кернеса доставили в тяжелом состоянии. Но уже через 3 дня после госпитализации горсовет Харькова сообщил, что у врачей нет опасений за жизнь мэра.

2 октября Харьковский горсовет выпустил заявление, в котором опроверг слухи о смерти Кернеса. В этот же день стало известно, что политик получил отрицательный результат теста на COVID-19.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    "Спасибо,что вы такие уникалы-харьковчане,готовые выбрать живой труп,на котором клейма негде ставить. Я буду и дальше добросовестно воровать,а вы дальше сосите. Потому что вы дебилы и терпилы..."(из обращения г.кернеса к избирателям)
  • Yakov Nemo
    Этож надо какое количество идиотов живёт в Харькове ,🤔🙄🤫😂😂😂😂🤦 Из года в год голосовать за эту сволочь ,какими надо быть упоратыми 🧟
  • vlasta
    Предполагалось, что Харьков, как крупный научный и образовательный центр, проголосует так, как ожидается от умных и интеллигентных людей. Но получилось, как всегда, выбрали ватную, криминальную крысу. Это очень хорошо характеризует уровень людей,, второй столицы".
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