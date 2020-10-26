ОАСК вернул Черновецкому иск о признании русского языка государственным

Окружной административный суд Киева (ОАСК) постановил вернуть Леониду Черновецкому исковое заявление против Кабинета министров Украины с требованием признать русский язык государственным.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК, информирует Цензор.НЕТ.

"Суд установил, что при составлении искового заявления истцом не были соблюдены требования Кодекса административного судопроизводства Украины, положения Конституции Украины относительно статуса государственного языка и сфер его применения. Суд оставил исковое заявление без движения и предоставил срок для устранения недостатков, в частности, путем изложения иска на государственном (украинском) языке", - отметили в пресс-службе.

Однако, документов на устранение недостатков иска, в том числе ходатайств о продлении срока для их устранения или доказательств невозможности предоставления затребованных документов, в суд не поступало. В соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 169 КАС Украины исковое заявление было возвращено истцу.

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Как сообщалось, 9 сентября в ОАСК поступил иск с просьбой обязать Кабмин Украины внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о присвоении русскому языку статуса государственного. Истцом был указан Леонид Черновецкий. Он требовал признать противоправной бездеятельность правительства, которая заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.