Сейчас к кислороду подключены более 16 тыс. коек, на 6,8 тыс. больше, чем в сентябре, - Шмыгаль

Правительство поставило задачу главам областных государственных администраций обеспечить больничные койки кислородом на 80% в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правителсьтва, обеспечение кислородом в больницах Херсонской области составляет 85%, в Кировоградской, Закарпатской, Хмельницкой, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях - 50%. На закупку кислорода для больниц уже направили 571 миллион гривен.

"Есть деньги, и все процедуры для закупок были упрощены", - сказал Шмыгаль.

Сейчас к кислороду подключены более 16 тысяч коек - на 6800 больше, чем в сентябре.

Президент отметил, что обеспечение коек кислородом на 80% должно быть произведено как можно скорее. Глава государства попросил проконтролировать этот процесс и поинтересовался состоянием подготовки к возможному развертыванию коек в немедицинских учреждениях в Киеве, Одессе и Донецкой области.

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