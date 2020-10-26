Корниенко об опросе Зеленского: "Всем пунктам будет дан ход. Начнем с сокращения количества нардепов"
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Всем пунктам президентского опроса будет дан ход в парламенте.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава партии, первый заместитель фракции "Слуга народа" Александр Корниенко на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
"Начнем с сокращения количества нардепов. Думаю это вопрос горизонта этой сессии, которая будет продолжаться до февраля", - сказал Корниенко.
Он также напомнил, что проект соответсвующего закона уже был проголосован в первом чтении и признан Конституционным Судом соответствующим Основному закону.
"Будем смотреть, кто с учетом 90% поддержки этой идеи в народе будет уклоняться от голосования за эту инициативу", - сказал глава партии.