"Слуга народа" обнародовала предварительные результаты "опроса Зеленского". ИНФОГРАФИКА

Партия "Слуга народа" обнародовала результаты около 80% подсчитанных бюллетеней опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским в день местных выборов.

Об этом сообщил во время брифинга председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты опроса, которые у нас сейчас есть, они не на 100 процентов. Это 80 процентов бюллетеней опроса подсчитано. Экзит-пол, который вчера был, он, в принципе, был очень валидным по этим результатам. Хотим подчеркнуть, что это не было референдумом, и не было социсследованием, потому что никакой выборки и т.д. не было. Это был общенациональный опрос в похожем формате на экзит-пол. В принципе, опрос состоялся на очень высоком уровне на большинстве участков", - сказал Корниенко.

По словам Корниенко, в опросе приняли участие до 5 млн граждан.

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