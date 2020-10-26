На 208 округе была очень высокая явка, необходимо проверить все факты, - Геращенко

На 208 округе (Черниговщина) была аномально высокая явка, правоохранители займутся проверкой причин.

Об этом во время брифинга заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По 208 округу в Черниговской области, где проводились выборы в Верховную Раду, с начала избирательного процесса было открыто 6 уголовных производств, в том числе 3 производства по статье о подкупе избирателей и 3 - по препятствованию осуществлению избирательного права граждан. В сам день голосования было зафиксировано три события: об отключении электроэнергии и две жалобы об отсутствии информации о кандидатах. В ЕРДР никакие сведения не вносились", - подчеркнул Геращенко.

Кроме того, замглавы МВД отвечая на вопрос о том, как можно расценивать высокую явку на округе, заявил: "Вчера по время эфира Савика Шустера я прямо порекомендовал Олегу Валерьевичу (Ляшко. - Ред.), чтобы его юридической отдел готовил жалобы с фактами подкупа избирателей - высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была. ... Нам нужны факты, эти факты будут проверяться. Ситуация на этом округе находится под пристальным вниманием общества, СМИ и правоохранительных органов".

Также читайте: Местные выборы в целом прошли безопасно и с небольшим количеством нарушений, - Геращенко