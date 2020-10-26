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ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье

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ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье
Высший антикоррупционный суд отказался санкционировтаь взятие под стражу беглого президента Виктора Януковича в деле о Межигорье.

Об этом сообщает Transparency International Ukraine в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня следственный судья Антикорсуду Воронько отказал САП во взятии Януковича под стражу по делу о Межигорье", - говорится в сообщении.

ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье 01

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В начале августа 2019 Генеральная прокуратура завершила досудебное расследование по делу бывшего президента Виктора Ющенко относительно незаконного завладения резиденцией "Межигорье", ГПУ подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на общую сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией "Межигорье ".

30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.

ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье 02

Топ комментарии

  • Welt Schmerz
    Ніт. Не треба нам це одоробло.
    Only Hetman Gunpowder, only hardcore!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    уррраааа!
    ВАКС не стал арестовывать Януковича в деле о Межигорье - Цензор.НЕТ 2491

    ...
  • Andy Jumeirach
    13 лет овосчу дали, но подозреваю шо скоро уже скосють все, до одного
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