Наблюдателю на местных выборах в Киеве сообщено о подозрении в подкупе избирателей: предлагал 500 грн, - прокуратура

В Киеве наблюдателю сообщили о подозрении за подкуп избирателей во время местных выборов. Он предлагал 500 гривен избирателям за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает Цензор.НЕТ.

"Подозреваемый, будучи представителем одной из политических сил и официальным наблюдателем на выборах от кандидата на должность Киевского городского головы, предлагал гражданам вознаграждение в сумме 500 гривен за голосование за конкретных кандидатов от политической силы, к которой он принадлежит", - говорится в сообщении.

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Мужчину задержали неподалеку от избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. При себе он имел списки с персональными данными избирателей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.