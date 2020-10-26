Опрос Зеленского проводила сторонняя компания "Зе Медиа", - Корниенко
Об этом сказал Корниенко во время брифинга 26 октября, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что "Слуга народа" взяла на себя финансирование опроса.
"Но для того, чтобы избежать обвинения в предвыборной агитации, мы сознательно отказались от любой организации опроса. Его организовывала сторонняя компания, которую мы пригласили, подобрали. Она называется "Зе Медиа", - рассказал Корниенко.
Глава "СН" отмечает, компания "Зе Медиа" имеет "полную аккредитацию и способности проводить социологические исследования". По словам Корниенко, одним из основателей компании является профессиональный социолог.
"С этой компанией мы работаем уже не первую предвыборную кампанию. Работали на парламентской с ними. Они согласились организовать этот опрос. Это не социологический опрос, поэтому здесь нет особых требований. Но просто организовать количество волонтеров, интервьюеров, организовать логистику и так далее - эта компания за это взялась. И одно из важных условий, которое компания нам предоставила - это отсрочка платежа. Поэтому полностью все расчеты по этому проекту происходят постфактум", - сказал Александр Корниенко.
Председатель "СН" рассказал, что сейчас исследуют количество волонтеров, график их работы. По его словам, волонтеры получат возмещение. Также партия оплатит расходы на логистику и печать полиграфии и ящиков.
"Об источниках происхождения средств - еще раз подчеркиваю, что это не государственное финансирование, потому что мы отказались от государственного финансирования. Это спонсорская помощь наших доноров, которых много, они представляют малый и средний бизнес, их более 300 в последнее время было. И в отчете НАПК, когда мы его представим, на все эти вопросы можно будет получить ответ", - отметил Корниенко.