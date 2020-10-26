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Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер

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Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер
После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась, а Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщил в Twitter представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.

"В 13:50, несмотря на достигнутый с помощью США новый режим прекращения огня, армия Азербайджана нанесла ракетный удар "Смерчем" в направлении села Зардарашен Мартунинского района", - написал Ованнисян.

По его словам, ведутся оборонительные бои, чтобы подавить атаку и отбросить противника на исходные позиции.

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В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что "26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляли из пушек город Тертер", а также Агджабединский район.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

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Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.

Топ комментарии

  • Verter_98
    Азербайжанцы в 13 км от Лачина. Это собственно расстояние до победы.
    Щас если армян с горы скинут, то всё - бобик сдох. Даже эвакуация хз как. Разве что через горные хребты лезть пешкарусом в Армению
  • шуліка степовий
    Як би там не було, але збройні сили Азербайджану вже зайшли на територію Лачинського району. Як говорив О. Арестович - вірмени втікають так швидко, що дігнати й відгеноцидити їх дуже складно.
  • ан пав
    Какие уже могут быть договоренности, после будапештского меморандума? Разве что отказ Гондураса от яо, и такие же темы для комикшоу.
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