Новое перемирие в Карабахе: Армения заявила о применении противником "Смерча", Азербайджан - об обстреле из пушек города Тертер

После договоренности о перемирии в Нагорном Карабахе ситуация ухудшилась, а Министерство обороны Армении заявило о тяжелых боях в зоне конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщил в Twitter представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает Цензор.НЕТ.

"В 13:50, несмотря на достигнутый с помощью США новый режим прекращения огня, армия Азербайджана нанесла ракетный удар "Смерчем" в направлении села Зардарашен Мартунинского района", - написал Ованнисян.

По его словам, ведутся оборонительные бои, чтобы подавить атаку и отбросить противника на исходные позиции.

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В свою очередь, Минобороны Азербайджана сообщает, что "26 октября в 15:30 вооруженные силы Армении, нарушив новый режим гуманитарного прекращения огня, обстреляли из пушек город Тертер", а также Агджабединский район.

Как сообщалось ранее, министры иностранных дел Азербайджана и Армении после переговоров в Вашингтоне договорились о начале гуманитарного перемирия в зоне Нагорно-карабахского конфликта с утра понедельника.

Стороны достигли договоренности о прекращении огня еще 10 октября в Москве. Однако с тех пор перемирие неоднократно нарушалось, что вызвало критическую реакцию со стороны международного сообщества.

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Армения и Азербайджан утром 27 сентября начали военные действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстреле приграничных территорий и в провоцировании насилия. Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Боевые действия спровоцировали военные потери с обеих сторон и многочисленные жертвы среди мирного населения.