"Опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ

В Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отмечают, что проводимый во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.

"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией", - отметила Гисладоттир.

По ее словам, работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.

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