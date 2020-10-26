"Опрос Зеленского" создал неправомерное политическое преимущество для партии власти на выборах, - БДИПЧ ОБСЕ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
"Можем отметить, что опрос, который был инициирован президентом Владимиром Зеленским, проходивший рядом с избирательными участками в день выборов, и который был профинансирован его политической партией, а также касался соответствующих инициатив, которые сейчас вводит его Офис, несколько создавал неправомерное политическое преимущество, а также размывал непосредственно границы между государством и политической партией", - отметила Гисладоттир.
По ее словам, работавшие на президентском опросе люди преимущественно находились вне избирательных участков и не проявляли активность, хотя были довольно заметными.