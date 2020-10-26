Изменение Избирательного кодекса Украины незадолго до выборов противоречит международной практике, - БДИПЧ ОБСЕ
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сказала руководитель миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир.
"Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, которые в нем были… при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в том числе изменения в избирательную систему государства, которые были приняты непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим наилучшим практикам в мире", - сказала Гисладоттир.
По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако заполитизированным в отдельных моментах, и в нем учтены не все рекомендации, которые давал БДИПЧ.
"Одним из позитивных изменений украинского избирательного законодательство состоит в упрощении процедуры регистрации избирателей, а также изменения избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тыс. избирателей в этот раз смогли воспользоваться этой возможностью", - сказала она.
К позитивным моментам нового Избирательного кодекса руководитель миссии отнесла гендерную квоту для списков кандидатов в депутаты.