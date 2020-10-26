На Одесчине дезертира-контрактника приговорили к 5 годам лишения свободы, - военная прокуратура

Военнослужащий-контрактник одной из воинских частей ВСУ, дислоцированной в Одесской области, признан виновным в дезертирстве (ч. 3 ст. 408 УК Украины). По результатам судебного рассмотрения дезертир приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

"Установлено, что указанный военнослужащий, 24 января 2018 года, решил навсегда уклониться от военной службы и покинул расположение воинской части, незаконно находясь за ее пределами до 27 июля 2020 года", - говорится в сообщении.

До вступления приговора в законную силу обвиняемый взят под стражу в зале суда.

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