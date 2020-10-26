ВАКС приговорил к 3 годам тюрьмы голову Требуховского сельсовета Куця: хотел вывести 8 га земли в частную собственность

Высший антикоррупционный суд вынес обвинительный приговор в отношении Требуховского сельского головы Виталия Куця. Его признали виновным в покушении на злоупотребление служебным положением и в подделке документов, из-за чего в частные руки должно было отойти около 8 га земельных участков.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, информирует Цензор.НЕТ.

В понедельник, 26 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 УК Украины (в редакции Закона Украины № 1261- VII от 13.05.2014), и в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 364 УК Украины, председателя Требуховского сельского совета Броварского района Киевской области. Обвиняемому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятиях, учреждениях и организациях, связанных с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Ему также назначили штраф в размере 8 500 гривен.

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В 2017 году глава Требуховского сельского совета Броварского района Киевской области составил и издал заведомо неправдивые официальные документы по бесплатной передаче в частную собственность 34 лицам земельных участков площадью по 0,25 га каждый. Впрочем, довести свои преступные намерения до конца ему не удалось, поскольку землеустроительная организация отказалась разрабатывать проекты землеустройства по отводу указанных 34-х участков.

Приговор может быть обжалован в течение 30 дней в АП ВАКС.