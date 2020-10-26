"Слуга народа" Андриевич сложит депутатские полномочия, поскольку избран председателем ОТО на Ивано-Франковщине

Народный депутат из "Слуги народа" Зиновий Андриевич обещает сложить депутатские полномочия, поскольку избран мэром города Надвирна в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Нардеп сообщил, что по предварительным данным, он получил 60% голосов избирателей на должность председателя Надвирнянской ОТО и поэтому сложит свои полномочия.

"Я это обещание, которое озвучил в предвыборной кампании, выполню. Согласно закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для Надвирнянской ОТО", - сказал Андриевич.

Также читайте: Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко

Зиновий Андриевич был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области. С 2006 года трижды занимал должность городского головы Надвирной.