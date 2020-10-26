Минкультуры проведет музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе", - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики проведет музыкальный марафон Беларусь-Украина "Мы вместе" 4 ноября.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Белорусов и украинцев веками связывает общая судьба европейских ценностей. В лучших европейский традициях объединимся в том, чем живем - музыкой, и по инициативе Минкультуры устроим музыкальный марафон Беларусь-Украина: "Мы вместе", - говорится в сообщении.

По словам Ткаченко, концерт, посвященный двум народам, "которые остаются верным своему сердцу, многовековой дружбе и стремлению свободы", пройдет 4 ноября.

В концерте примут участие группы и исполнители: Друга Ріка, Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ и Kozak System.

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