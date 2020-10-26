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Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма

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Оккупанты тренировались прикрывать корабли от авиаудара у берегов Крыма
В рамках учений на дежурных кораблях Черноморского флота РФ привели в боевую готовность средства ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

"Центр управления Черноморского флота (ЧФ) получил разведданные по взлету группы самолетов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на дежурных кораблях ЧФ были приведены в боевую готовность, на корабельные силы флота был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника", – сказано в сообщении.

Указано, что расчеты ПВО кораблей в пунктах базирования взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения.

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Сообщается, что цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолетов на боевой курс.

Как пишет Крым.Реалии, после оккупации полуострова в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

МИД Украины выразил ранее протест России из-за военных учений, которые она проводит в Крыму. Реакции Москвы на это так и не последовало.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. В Кремле в ответ заявили, что намерены "проанализировать" заявление президента Зеленского о новых базах ВМС Украины.

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