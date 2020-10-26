"Киберпартизаны" взломали сайт Нацбанка Беларуси, который не поддержал общенациональную забастовку

Белорусские хакеры взломали сайт Национального банка страны, так как его сотрудники не присоединились к общенациональной забастовке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Naviny.by.

По данным самого Нацбанка, сайт регулятора не открывался днем 26 октября.

Ответственность за блокировку сайта взяли на себя "киберпартизаны".

"Нацбанк не очень хотел присоединяться к народной забастовке. Мы их переубедили", - прокомментировали в сообществе "киберпартизан".

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Ранее хакеры неоднократно взламывали сайты и Ютуб-каналы госорганизаций Беларуси. В частности, 26 сентября была прервана онлайн-трансляция вечерних новостей на телеканале "Беларусь 1". В эфире были показаны кадры избиения протестующих на уличных акциях.

В октябре были взломаны сайты Минского автомобильного завода, профсоюзных организаций, концерна "Белнефтехим". "Киберпартизаны" призывали читателей этих ресурсов присоединиться к акциям протеста.

Напомним, ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила 25 октября днем "Народного ультиматума" и призвала режим к мирной передаче власти. Если этого не произойдет и силовые органы продолжат жестокое подавление протестов, оппозиция намерена объявить в стране общенациональную забастовку.