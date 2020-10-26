Новости • Местные выборы-2020

Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%

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Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5%
На момент обработки 65% протоколов "Европеская Солидарность" набирает примерно 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина – 9%, ОПЗЖ – 6,5%.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные источников в разных штабах.

По нашим данным, "Наш край" минимально не добирает до необходимого барьера для прохождения в облсовет.

Отметим, что "ЕС" на выборах по Киевской области первым номером вела нардеп Виктория Сюмар.

"Слуг народа" вел народный депутат Александр Дубинский. Характерно, что сразу после окончания выборов он объявил данные его экзитполов, которые впоследствии не подтвердились. По его экзитполам, именно "слуги" победили в Киевской области с результатом приблизительно 27%.

"За майбутнє" на выборы в облсовет вел Ярослав Москаленко - председатель Киевской областной организации политсилы.

"Батькивщину" - Андрей Засуха, сын бывшего главы Киевского облсовета, экс-главы Киевской ОГА Анатолия Засухи и бывшего депутата от Партии регионов Татьяны Засухи

"ОПЗЖ" - Валерий Ксензенко, член партии ОПЗЖ. Депутат Киевского областного совета 7-го созыва, экс-депутат и секретарь Бориспольского городского совета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Местные выборы в Украине были проведены организованно, спокойно с соблюдением процедур, - БДИПЧ ОБСЕ

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Выборы в Киевский облсовет: "ЕС" на первом месте с 20%, "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє"- 11%, "Батькивщина"- 9%, "ОПЗЖ" - 6,5% - Цензор.НЕТ 5624
  • Andriy Kalnyshevsky
    "За майбутнє" - 11%. Це просто звіздець...
  • Виталий Прокуратор
    Зря торопитесь. "Слуга народа" - 16%, "За майбутнє" - 11%, Батькивщина - 9%, ОПЗЖ - 6,5%.Источник: https://censor.net/ru/n3227189 - эти гниды объединятся и будут воду мутить.
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