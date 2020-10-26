Евросоюз обсуждает введение новых санкций против Лукашенко
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В Европейском Союзе заявили, что в связи с подавлением мирных протестов в Беларуси обсуждают введение новых санкций против "президента" Александра Лукашенко и его режима.
Об этом в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Работа над ними продолжается, в Совете ЕС обсуждают вторую волну, вторую стадию санкций. И как только эта работа будет закончена, санкции будут приняты и объявлены", - сказал Стано.
Он также отметил, что белорусские власти не идут на диалог с оппозицией, и в Брюсселе внимательно следят за развитием событий, в том числе, за последними протестами.