Собственную вакцину от коронавируса Украина может получить через год, но провакцинировать людей нужно раньше, - академик НАНУ Комиссаренко

Масштабное исследование вакцины на людях может занять около полугода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко.

На вопрос, реально ли создать украинскую вакцину уже в следующем году, академик ответил:

"Она реальна, если она продемонстрирует, что она работает как вакцина. Дело в том, что с одной вакциной заранее нельзя предсказать, как она будет работать с организмом человека. Ее испытывают на животных, но все же главные испытания - это клинические испытания, первая и вторая фаза, на здоровых людях, чтобы увидеть, вызывает ли она у них иммунный ответ, а потом конечно, на большом количестве людей - разного пола, с различными заболеваниями, всех возрастов, чтобы увидеть, не будет ли она вызывать побочных эффектов".

По оценкам Комиссаренко, масштабное исследование вакцины на людях может занять около полугода.

"Первые фазы испытания значительно быстрее. Если сейчас мы начнем выпуск хотя бы пробной партии вакцин на наших предприятиях, чтобы иметь эти вакцины, чтобы испытывать их, то через год мы можем иметь нашу вакцину. Но если она появится через год... Я думаю, вакцина нужна нам значительно раньше", - отметил он.

Как подчеркнул академик, "надо думать о том, чтобы где-то приобрести или получить вакцину, которой мы можем проимунизировать наших людей как можно раньше". Он добавил, что такая вакцина должна быть сначала признана Всемирной организацией здравоохранения как эффективная.

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