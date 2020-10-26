Мы отреагировали на все обращения граждан по событиям на 208-м округе, - полиция Черниговщины

Полиция Черниговской области в день выборов, 25 октября, зарегистрировала на округе №208 три события, связанные с избирательным процессом, обращений о фактах подкупа избирателей не поступало.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

"Полиция Черниговской области отреагировала на все сообщения, касающиеся хода выборов на округе №208. Всего зарегистрировано 26 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом", - сказано в сообщении.

Так, 25 октября в 208 округе были зарегистрированы 3 события, связанные с избирательным процессом ,в том числе 2 касались отсутствия информационных материалов о кандидатах и 1 - отключение избирательного участка от электроснабжения.

"Никаких обращений о любых фактах подкупа избирателей в полицию области в день выборов не поступало", - отметили в полиции.

Всего за время предвыборной кампании в округе №208 полиция области открыла 6 уголовных производств: по 3 по факту препятствования осуществлению избирательного права (ст.157 УК) и по факту подкупа избирателей (ст.160 УК). Досудебные расследования продолжаются.

Кроме того, составлен один административный протокол нарушения правил размещения агитационных материалов (ст.212-14 КУоАП).

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