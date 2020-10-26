Новости • Местные выборы-2020

Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине

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Партия "Голос" проходит в два горсовета на Донетчине
Кандидаты от партии "Голос" проходят в городские советы в Донецкой области. В частности, партия будет иметь депутатов в городах Дружковка и Новогродовка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт партии.

"Я очень рад, что удалось не просто принять участие, но и показать результат. Это две городские общины, которые сейчас должны почувствовать на себе всю полноту децентрализации. Я убежден, что с фракциями "Голоса" в этих советах решения будут эффективными и качественными. Мы не дадим дерибанить в пользу местных "решал" те ресурсы, которые есть в общины.

Когда я приезжал в Дружковку, то видел невероятную команду людей, которые хотят менять свой город. И мы, народные депутаты "Голоса", будем эффективно работать с нашими командами в Дружкивской и Новогродовской общинах. Все только начинается!", - заявил народный депутат фракции "Голоса" Роман Лозинский.

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Топ комментарии

  • Утилизация ватников
    Пусть, меньше ваты.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Интересно ,они предложат снова Пороху влиться в их сильнейшую партию?На бис,пожайлуста)))
  • Vasily G
    это ты баба в штанах.не тебе . чмыренку, судить Вакарчука. Да, как политик он не состоялся, но он - в любом случае великий человек. Он любит Украину еще до всех ваших юлек и порохов. По-настоящему.
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