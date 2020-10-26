Дегрик-Шевцова хочет отсудить у СМИ 1 млн грн, а деньги передать фонду Tabletochki
Как передает Цензор.НЕТ, в исковом заявлении, которое попало в руки редакции ua.news, фигурирует недавняя публикация mind.ua, порочащая честь, достоинство и деловую репутацию истца.
В своём материале mind.ua сделали ряд заявлений, касающихся деятельности Алены Шевцовой и ФК "Леогейминг Пей", совладельцем которой она является. В частности, в иски требуют привлечь к уголовной ответственности журналиста Любовь Величко и истребовать с самого издания 1 млн грн.
Напомним, в июле 2020 года Алена Дегрик Шевцова уже выиграла суд о защите чести и деловой репутации против сайта mind.ua. Суд обязал ООО "Фьючер Медиа" на протяжении 5 дней изъять информацию из двух публикаций на сайте mind.ua, которая порочит честь и деловую репутацию истца. Таким образом, это уже не первый случай, когда интернет-издание занимается публикацией неправдивых данных об конкретном человеке без оснований и доказательной базы.
Алена Дегрик Шевцова сообщила, что после победы в суде обещает передать 1 млн грн благотворительному фонду Tabletochki.
Другие судебные дела по защите деловой репутации, которые выиграла Алена Дегрик-Шевцова:
- Март 2019 года – победа в суде у блогера Алексея Комахи. Такое решение принял Фастовский городской суд Киевской области. Прецедентом для иска и разбирательства стал также пост в Facebook на странице Алексея Комахи, который порочил имя и деловую репутацию Алены Дегрик Шевцовой.
- Сентябрь 2019 года – Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у издания "Народная Правда", которое в итоге удалило все неправдивые материалы.
- Январь 2020 года – Алена Дегрик Шевцова выиграла суд у интернет-издания "Апостроф", которое принадлежит ООО "Европейская медиа группа", который также размещал неправдивую информацию, порочащую деловую репутацию. Представители "Апострофа" подали апелляцию, однако в июле 2020 года проиграли и ее: Киевский апелляционный суд 7 июля 2020 года оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева, отказавшись удовлетворить жалобу ООО "Европейская медиа группа".
- Февраль 2020 года – победа в судебном процессе о защите чести, достоинства и деловой репутации у сайта blackmark.club. Соответствующее решение принял Киевский районный суд города Одессы 10 февраля 2020 года.