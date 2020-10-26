Осужденный за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.
Как отмечает издание, Богунский районный суд Житомира своим постановлением от 1 октября 2020 освободил осужденного Ганыша от отбывания наказания. Согласно тексту постановления, адвокат Ганыша просил освободить его из-за обнаружения тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.
Ганиш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суда предоставила врачебно-консультативная комиссия КП "Больница № 2".
В решении суда отмечается: "С учетом непосредственно исследованных надлежащих и допустимых доказательств, судом установлено, что (Ганыш) болеет тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания согласно п.1 раздела восьмого Переченя болезней, которые являются основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению".
Собеседник УП отметил: "Суд вынес решение незаконно ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такое определение должна выдавать специальная комиссия.
Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение суда ".
Как сообщалось, Днепровский райсуд Киева 19 ноября 2018 года приговорил экс-депутата из Крыма Ганыша к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании российской "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.
Ганыша задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ. До января 2016 года он находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора - под домашним арестом.
Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК двух созывов.