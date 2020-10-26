Осужденный за госизмену на 12 лет экс-депутат крымского парламента Ганыш вышел на свободу по состоянию здоровья

Приговоренного к 12 годам лишения свободы за государственную измену экс-депутата Верховного Совета Крыма Василия Ганыша освободили от наказания, учитывая болезнь, которая угрожает его жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УП.

Как отмечает издание, Богунский районный суд Житомира своим постановлением от 1 октября 2020 освободил осужденного Ганыша от отбывания наказания. Согласно тексту постановления, адвокат Ганыша просил освободить его из-за обнаружения тяжелой болезни сердца, необходимости оперативного вмешательства и постоянного надзора.

Ганиш отбывает наказание в Житомирской исправительной колонии. Справку о его болезни суда предоставила врачебно-консультативная комиссия КП "Больница № 2".

В решении суда отмечается: "С учетом непосредственно исследованных надлежащих и допустимых доказательств, судом установлено, что (Ганыш) болеет тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания согласно п.1 раздела восьмого Переченя болезней, которые являются основанием для представления в суд материалов об освобождении осужденных от дальнейшего отбывания наказания.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что ходатайство защитника подлежит удовлетворению".

Собеседник УП отметил: "Суд вынес решение незаконно ссылаясь только на справку о состоянии здоровья Ганыша из районной больницы, а такое определение должна выдавать специальная комиссия.

Житомирская областная прокуратура подала апелляционную жалобу на такое решение суда ".

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Как сообщалось, Днепровский райсуд Киева 19 ноября 2018 года приговорил экс-депутата из Крыма Ганыша к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в государственной измене. Суд решил, что экс-депутат способствовал подрывной деятельности России на территории Украины, когда принимал участие в голосовании российской "Конституцию Крыма". Суд расценил как противозаконное его участие в выборах в горсовет Феодосии, которые состоялись в сентябре 2014 года по российскому законодательству.

Ганыша задержали в апреле 2015 года при выезде из Крыма сотрудники СБУ. До января 2016 года он находился в СИЗО, после этого до вынесения приговора - под домашним арестом.

Василий Ганыш с 2010 по 2014 годы был депутатом Верховной Рады АРК от фракции Партии регионов. Совмещал депутатскую работу с должностью вице-мэра Феодосии, которую он занимал с 2008 года. Был депутатом горсовета Феодосии и Верховной Рады АРК двух созывов.