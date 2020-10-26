Нардеп "Батькивщины" Власенко о выборах: Низкая явка искажает волеизъявление и делает органы местного самоуправления не до конца легитимными

Низкая явка на местных выборах 25 октября - угрожающая тенденция. Это говорит о том, что люди не до конца понимают значение органов местного самоуправления.

Об этом заявил народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии Цензор.НЕТ.

"Если говорить об общих тенденциях, то первой угрожающей тенденцией я считаю низкую явку. Конечно, многие не пришли, опасаясь COVID-19. Но столь низкая явка свидетельствует о том, что люди еще не до конца оценили значение органов местного самоуправления. То есть люди активнее идут на общенациональные выборы, чем на местные. И конечно, низкая явка немного искажает волеизъявление общин и точно делает органы местного самоуправления не до конца легитимными", - считает нардеп.

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