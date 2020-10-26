Значительных угроз от этих выборов нет, вопросы общегосударственного значения и дальше будут решаться центральной властью, - "слуга народа" Кравчук

После подведения итогов местных выборов всем участникам политического процесса стоит сосредоточиться на нормальной работе.

Такой совет дала в комментарии Цензор.НЕТ Евгения Кравчук, народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа".

"Каких-то больших угроз от этих выборов нет. Вопросы общегосударственного значения будут решаться, по-прежнему центральной властью - президентом и парламентом. Возможно, будет больше турбулентности в парламенте, как следствие - эмоций, которые еще остались неотработанными за время местных выборов. Но низкая явка на местных выборах свидетельствует, что люди в определенной степени устали от политики, от агитационного давления политиков. Они хотели бы больше спокойствия и нормальной работы. На этом и стоит сосредоточиться всем участникам политического процесса - как на центральном уровне, так и на местах", - уверена Кравчук.

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