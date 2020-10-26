Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока"
Об этом сообщила руководительница Славянской территориальной избирательной комиссии Надежда Петрова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание "Карачун".
Она отметила, что по состоянию на 16:00 подсчитали 98% голосов.
Во второй тур выборов, по ее словам, прошли кандидаты от пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов (32% голосов) и "Оппозиционного блока", Вадим Лях (30,78%).
Отметим, последний является действующим мэром Славянска. В 2015 году он победил на выборах, заявляя, что его поддерживает Неля Штепа.
Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".
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20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.
Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.