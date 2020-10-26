Штепа не будет мэром Славянска. Во второй тур вышли представители ОПЗЖ и "Оппоблока"

Бывшая руководительница Славянска Неля Штепа, которая юридически находится на скамье подсудимых по делу о захвате города террористами так называемой "ДНР", не прошла во второй тур выборов мэра города.

Об этом сообщила руководительница Славянской территориальной избирательной комиссии Надежда Петрова, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание "Карачун".

Она отметила, что по состоянию на 16:00 подсчитали 98% голосов.

Во второй тур выборов, по ее словам, прошли кандидаты от пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павел Придворов (32% голосов) и "Оппозиционного блока", Вадим Лях (30,78%).

Отметим, последний является действующим мэром Славянска. В 2015 году он победил на выборах, заявляя, что его поддерживает Неля Штепа.

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Штепа была арестована в июле 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины. На суде она объясняла, что призвала Путина войти в Славянск якобы под давлением террористов. Штепа утверждает, что в плену ее били, а интервью российским изданиям она давала "под дулом автомата".

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20 января 2020 года экс-мэр Славянска Неля Штепа по решению ЕСПЧ получила компенсацию за нарушение права на свободу и справедливый суд 3600 евро.

Сначала суд избрал для Штепы меру пресечения в виде содержания под стражей. Впоследствии мера пресечения была изменена на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Суд по делу Штепы до сих пор продолжается.