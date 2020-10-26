Новости • Местные выборы-2020

Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун

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Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун
Представители партии "Голос" в теризбиркомах завершают параллельный подсчет.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила руководитель центрального избирательного штаба партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.

"Уже очевидно, что депутаты "Голоса" зайдут в местные советы от Львовщины до Донбасса. "Голос" - молодая партия, которая до сих пор имела только фракцию в Верховной Раде и региональные ячейки. Теперь у нас будут депутаты в советах всех уровней. Наша партия прошла в местные советы многих городов. В Черкассах мы прошли во второй тур выборов мэра и планируем выигрывать! Но на самом деле едва ли не самые важные с точки зрения донесения наших ценностей победы на местных выборах "Голос" получил в Донецкой области. Это Дружковка и Новогродовка. Очень важно, чтобы в этом регионе звучал проукраинский "Голос". Эффективная работа в этих городах для нас - один из главных вызовов", - подчеркнула она.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

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Топ комментарии

  • Pavlo Dudra
    Є інша думка...
    Що "голос" дозволяє проголосувати тим,хто КАТЕГОРИЧНО Не спримає Баригу Пєтю,а до націоналізму "Свободи" ще не достатньо радикальний...
  • Kostya Kostya
    Очень хорошо, значит "Голос" знает вся Украина, единственная проукраинская партия в ВР, надеюсь, станет главной и ведущей силой перед парламентскими выборами.
  • Шарик Корровский
    Если ты как Голос против коррупции то что Порох, что Кононенко, что Луценко, Зеля, Беня или другая п*дота не-друзья, хоть в вышиванках хоть в косоворотках. Голос строго проевропейская патриотическая партия, с Порохом им больше по пути, если бы он еще не топил в говне патриотов, проплачивая лошков типо тебя, не уничтожал антикоррупционеров, волонтеров то было бы прекрасно.
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