Депутаты "Голоса" зайдут в местные советы всех уровней от Львовщины до Донецкой области, - Совсун

Представители партии "Голос" в теризбиркомах завершают параллельный подсчет.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщила руководитель центрального избирательного штаба партии "Голос", народный депутат Инна Совсун.

"Уже очевидно, что депутаты "Голоса" зайдут в местные советы от Львовщины до Донбасса. "Голос" - молодая партия, которая до сих пор имела только фракцию в Верховной Раде и региональные ячейки. Теперь у нас будут депутаты в советах всех уровней. Наша партия прошла в местные советы многих городов. В Черкассах мы прошли во второй тур выборов мэра и планируем выигрывать! Но на самом деле едва ли не самые важные с точки зрения донесения наших ценностей победы на местных выборах "Голос" получил в Донецкой области. Это Дружковка и Новогродовка. Очень важно, чтобы в этом регионе звучал проукраинский "Голос". Эффективная работа в этих городах для нас - один из главных вызовов", - подчеркнула она.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?