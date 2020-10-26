Деньги на "опрос Зеленского" потратили для дискредитации таких институтов народовластия как референдум, - Власенко

Акция "5 вопросов от президента" не имеет никакого смысла, так как проводилась не на всех участках, одни и те же люди голосовали по многу раз, участвовали иностранцы.

Об этом заявил народный депутат "Батькивщины" Сергей Власенко в комментарии Цензор.НЕТ.

"Меня поразил опрос от президента. Я все-таки считаю, что президент не может заниматься неконституционными вещами (а опрос - это точно неконституционно вещь). Тем более, что эта акция не имеет никакого смысла, ведь, как мы видели в многочисленных видео, одни и те же люди голосовали по 10-15 раз; в голосовании участвовали иностранцы; еще и опрос, по данным "Опоры", проводился только на 55% участков. Вместе все это говорит о том, что это не просто зря потраченные деньги - их потратили для дискредитации таких институтов народовластия как общенациональный опрос или референдум", - считает нардеп.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?