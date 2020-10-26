"Европейская Солидарность" опережает "Слугу народа" на выборах в горсовет Харькова, - Фриз
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Партия "Европейская Солидарность" на выборах в Харьковский городской совет опережает партию "Слуга народа".
Об этом со ссылкой на результаты параллельного подсчета голосов сообщила народный депутат, руководитель Харьковской территориальной организации партии Ирина Фриз, информирует Цензор.НЕТ.
"Европейская Солидарность" - единственная из демократических всеукраинских оппозиционных партий в Харькове, которая по параллельному подсчету голосов опередила партию Зе-власти и занимает третье место", - отметила Фриз.
По подсчетам партийного штаба, "Европейская Солидарность" получила в Харькове 9,36% поддержки избирателей, "Слуга народа" - 8,85%.
"Спасибо нашим избирателям за сознательный выбор и предоставленный нам кредит доверия. Мы вас не подведем", - написала Фриз.