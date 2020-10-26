Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%

Мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.

На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.

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Предварительные результаты выборов в горсовет Киева: