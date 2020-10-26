Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
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Мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.
Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.
На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.
Предварительные результаты выборов в горсовет Киева:
- "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
- "Единство" - 8,6%;
- ОПЗЖ - 7,7%;
- "Батькивщина" - 7.4%;
- "Слуга народа" - 7,4%;
- "Голос" - 5,9%.