Новости • Местные выборы-2020

Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%

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Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Мэр Киева Виталий Кличко побеждает в первом туре выборов столичного городского головы с показателем 50,6%.

Об этом сообщила шеф-редактор LB.ua  Соня Кошкина со ссылкой на итоги подсчета 99,5% голосов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что за Кличко отдали свои голоса 364 683 избирателя.

На втором месте бывший глава КГГА (2010-2013гг.) Александр Попов - 9,5% голосов. Голоса за других кандидатов распределились следующим образом: Сергей Притула - 7,8%, Алексей Кучеренко - 6,3%, Ирина Верещук - 5,4%, Андрей Пальчевский - 5,3%.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Второго тура не будет. У Кличко 50,9%, - штаб мэра. ВИДЕО

Предварительные результаты выборов в горсовет Киева:

  • "Удар" и "Европейская солидарность" - по 20%;
  • "Единство" - 8,6%;
  • ОПЗЖ - 7,7%;
  • "Батькивщина" - 7.4%;
  • "Слуга народа" - 7,4%;
  • "Голос" - 5,9%.
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Топ комментарии

  • Viktor Kulyk
    Норм.
    Очень приятен позорный пролет мери-впоппингс.
    Зеленых пид...ов - на свалку истории.
  • Шрек Баблокат
    говорят, Верещук сейчас летает над Киевом, а Пальчевский на Крещатике принимает анализы у населения..
  • Serge Coalminer 94e34c80
    Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6% - Цензор.НЕТ 2293
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