Новости • Местные выборы-2020

Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар

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Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар
"Европейская Солидарность" победила на выборах в Киевский городской совет. И это очевидный успех.

Такое мнение высказала главный политтехнолог центрального избирательного штаба "Европейской Солидарности", народный депутат Виктория Сюмар в комментарии Цензор.НЕТ.

"Считаю феноменальным наш результат по Киеву. Мы вышли во второй тур в трех областных центрах - но это было ожидаемо. Мы, конечно, могли бы побороться и за большее, у нас будет достаточно приличный результат на уровне территориальных общин… Кстати, в Киевской области мы тоже заняли первое место, выиграв и у "Слуги народа", и у "Батькивщины", и у "Майбаха" ("За майбутнє". - Ред.). И эта победа "ЕС" в сердце страны, в Киеве и Киевской области, разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект. Все оказалось как раз наоборот: европейская идея Украины объединяет!", - подчеркивает Сюмар.

Она напомнила, что "Европейская Солидарность" зашла во все горсоветы областных центров Украины и во все областные советы. "Мы действительно единственная политическая сила, которая смогла это сделать: "Слуги" не зашли в советы части городов Западной Украины, а ОПЗЖ не зашло в части областей - причем даже в центре, а не только на западе", - сообщила нардеп.

Читайте все комментарии нардепов по итогам местных выборов в материале: Місцеві вибори: хто вразив, кого вважати переможцями, а кого - невдахами?

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Топ комментарии

  • Гыг с Вами


    Alex Petrov

    Ще не скрізь повністю підраховані голоси, але вже зрозуміла одна, дуже зрозуміла річ!
    Партія «Європейска Солідарність», майже в усіх регіонах зміцнила свої політичні позиції!
    А це значить, що Україна обов'язково переможе! Крок за кроком! Разом, до перемоги!

    Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 1300
  • Майкл Дорси
    Победа "ЕС" в Киеве и Киевской области разбивает в пух и прах тезис "слуг" о том, что "Европейская Солидарность" - региональный проект, - Сюмар - Цензор.НЕТ 3943
  • IN UA 7395a7cc
    Европейская солидарность в отличии от многих украинских партии имеет четкую программу европейской и евроатлантической интеграции, имеет четкий проект развития страны по примеру успешных постсоветских восточноевропейских стран. А вот "слуга народа" это одноразовый политический олигархический проект по типу фирм финансовых пирамид.
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