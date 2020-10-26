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В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки

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В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки
В Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний ребенок остался без руки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госагентсва развития туризма Украины.

"В Египте во время снорклинга на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья. Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, завтра вторая, раненую руку спасти не удалось", - говорится в сообщении.

Лечение взяло на себя правительство Египта, предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Посольство Украины на связи с родными пострадавших.

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Отмечается, это не первый случай, когда несмотря на предостережения туроператоров и запреты, отдыхающие за пределами отеля покупают у местных экстремальные туры. 

В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки 01

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Хіба діти винуваті,що батьки в них пи@дуваті?
  • Гыг с Вами
    вучить англійську...а не расєйську...

    В Египте от нападения акулы пострадала украинская семья, 12-летний мальчик остался без руки - Цензор.НЕТ 5222
  • Меркава
    У дітей канікули другий тиждень.
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