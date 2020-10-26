У "Голоса" будет 9 мест в Киевсовете по Голосеевскому району, возглавит список финансист Козак, - параллельный подсчет
Об этом напомнил в Facebook финансист Тарас Козак, баллотировавшийся от "Голоса" в Киевсовет, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, "параллельные подсчеты голосов и сверка более 70% протоколов на ТИК Голосеевского района позволяют сделать несколько выводов с вероятностью более 99%":
1️. У "Голоса" будет 9 мест в Киевском городском совете.
"Уже в первом туре выборы выиграет Виталий Кличко. Причина, на мой взгляд, заключается в нынешнем недоверии избирателей к выходцам из креативной индустрии. Упавший рейтинг Владимира Зеленского и второй выход из парламента Святослава Вакарчука разуверили граждан в способности людей со сцены превращаться в важных политиков", - считает финансист.
3. Сам Козк избран депутатом Киевского городского совета как первый номер списка "Голоса" по Голосеевскому району.
"Точное количество отданных за меня голосов пока неизвестно, однако я искренне благодарен каждому", - отметил он и добавил список благодарностей.