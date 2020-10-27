Суд признал незаконными выданные самим себе справки НАБУ об "убытках" от "Роттердам+", - адвокат ДТЭК

Признание судом справок Национального антикоррупционного бюро, в которых детективы бюро на свое усмотрение посчитали "убытки" от формулы "Роттердам+" в очередной раз подтверждает несостоятельность этого дела и обоснованность его закрытия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" сообщила адвокат ДТЭК Наталья Дригваль.

"Для судебного процесса, который сейчас проходит, это лишний раз только лишь демонстрирует незаконность поведения органа досудебного расследования", - сообщила адвокат.

Речь идет о двух справках, в которых один детектив НАБУ по поручению другого детектива якобы установил вред от формулы "Роттердам+".

Оба документа были признаны судом незаконными, поскольку детективы превысили предусмотренные законом полномочия и фактически подменили собой экспертов.

"Исключительно в этих справках, и ни в каких иных первичных документах не содержится информации о причинении ущерба. Поэтому мы вынуждены были в очередной раз указать НАБУ о незаконности их действий", - добавила адвокат ДТЭК.

Именно эти незаконные справки, по словам Дригваль, лежат в основе скандальной экспертизы Ирины Педь, расследование в отношении которой проводит ГБР.

Напомним, 27 августа САП закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия доказательств совершения преступления.

Это решение было принято после получения вывода финальной экспертизы СБУ, которая не установила убытков от действия формулы.

Вскоре обоснованность и законность решения САП подтвердил Офис Генерального прокурора и Высший антикоррупционный суд.

Несмотря на решение ВАКС, Никопольский завод ферросплавов Игоря Коломойского и активист Виталий Шабунин вместе продолжают попытки оспорить решение САП.