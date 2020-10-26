В день выборов с избирательных участков были госпитализированы 50 человек, 1 человек умер, - Минздрав

В день выборов с избирательных участков бригадами скорой помощи были госпитализированы 50 человек.

Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Чиновник отметил, что грубых нарушений во время работы участков не было, хотя не везде соблюдались все предписанные санитарные меры. Главным нарушением было неношение прозрачных щитков членами избиркомов и скопление людей на участках.

"Сейчас мы можем констатировать, что в принципе выборы не должны привести к всплеску заболеваемости коронавирусом", - отметил Ляшко.

Также главсанврач отметил, что в день выборов с избирательных участков были госпитализированы 50 человек.

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"За воскресенье у нас было 250 вызовов скорой помощи на участки, 50 человек госпитализированы и произошел один летальный случай. Произошла внезапная остановка сердца и это случилось до приезда медиков", - рассказал Ляшко.