Зеленский дал себе год, чтобы попытаться закончить войну на Донбассе с помощью "Минска", срок истекает 9 декабря, - Резников
"Я немного по-другому трактую слова президента. Он (Зеленский) сказал, что дает себе год, чтобы идти по сценарию, который был написан в 2014 году, имеются в виду Минские соглашения. Так, как они написаны. Он, по сути, это сказал 9 декабря, как я это воспринимаю, в Париже (на встрече лидеров государств "Нормандской четверки" 9 декабря 2019 года). Поэтому 9 декабря истечет этот год, и президент будет принимать решение", - сказал он в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Резников указал, что война на Донбассе не будет завершена в 2020 году, потому что, по меньшей мере, нужно много времени на вывод войск Российской Федерации из оккупированных территорий Донецкой и Луганской области.