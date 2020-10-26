Партия "Демократична сокира" распустила организацию в Броварах после того, как один из кандидатов принял участие в организации опроса Зеленского
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке партии.
В сообщении отмечается: "Мы получили информацию, что один из кандидатов от нашей партии в Броварского городского совета является директором фирмы, которая получила заказ на проведение преступного "опроса Зеленского".
Кандидат заключил эту сделку уже после своего выдвижения от "Демократичної Сокири" и не сообщил своему руководству о заключении договора с партией "Слуга народа", чем нарушил все моральные принципы нашей партии и подставил под угрозу все наши действия в течение последнего года и самое главное - нашу репутацию .
С этого момента организация партии в Броварах считается ликвидированной. Мы распускаем Броварскую организацию в полном составе. Руководство организации в Броварах позволило этому кандидату баллотироваться, отстраняется от должностей.
Проводится служебное расследование".
Позже глава партии "Демсокира" Юрий Гудименко от имени Партии, подчеркнул: "Согласно внутренних документов партии, первый председатель организации назначается и снимается высшими руководящими органами партии до конца его полномочий сроком на год. После чего в местной организации партии проводятся выборы. Председатель Броварского отделения был не избран, а назначен, и мы вправе снять его решением из центра без голосования в приложении".