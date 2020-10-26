10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников

Украинские власти планируют 10 ноября открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии разграничения в Золотом и Счастье Луганской области.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я персонально за это отвечаю, за подготовку украинской стороной на подконтрольной правительству территории двух хабов, и я надеюсь, что оккупационные режимы с той стороны также завершат свои инфраструктурные работы", - заявил министр.

По словам Резникова, в рамках ТКГ также было заключено предварительное соглашение о новых локации для разминирования, а также определены четыре локации, где может произойти разведение войск.

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