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10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников

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10 ноября планируется открытие двух новых КПВВ на линии разграничения на Луганщине, - Резников
Украинские власти планируют 10 ноября открыть два новых контрольных пункта въезда-выезда на линии разграничения в Золотом и Счастье Луганской области.

Об этом рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я персонально за это отвечаю, за подготовку украинской стороной на подконтрольной правительству территории двух хабов, и я надеюсь, что оккупационные режимы с той стороны также завершат свои инфраструктурные работы", - заявил министр.

По словам Резникова, в рамках ТКГ также было заключено предварительное соглашение о новых локации для разминирования, а также определены четыре локации, где может произойти разведение войск.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Питання, нах...??? Нарощуються об"єми харчово-пенсійного туризма??? Чи збільшується чисельність сепарсько-колорадської гидоти ??))
  • Стрелок
    ну правильно. а то у лугандонянам к новому году надо пенсию украинскую получить. да продуктов прикупить съедобных. все правильно. там же наши люди
  • Игорь Монахов
    Мы отходим - кацапы подходят... Как это назвать !? 10 листопада планується відкриття двох нових КПВВ на лінії розмежування на Луганщині, - Резніков - Цензор.НЕТ 3869 Давайте уже Зебилы отходить за Днепр !!! пздц уроды !!!
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