Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ

Окружной админсуд Киева принял решение вычеркнуть из государственного реестра информацию об Артеме Сытнике, как директоре Национального антикоррупционного бюро. Сделать это он обязал Минюст.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники сообщают "УП" и "РБК-Украина".

Так, 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.

В рамках иска Кареева выдали частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства. В ней Министерство юстиции обязали вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике, как руководителе НАБУ.

Основанием якобы есть решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.

Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное производство за невыполнение решения КС.

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Также решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционного бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они определились с новым исполняющим обязанности руководителя НАБУ.

Как пишет УП, в Антикоррупционного бюро решение еще не видели.

Как свидетельствуют данные судебного реестра, в конце 2019 НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании с агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника Бюро уволили.

В июне он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.

В октябре Кареев также подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал вычеркнуть Сытника.

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