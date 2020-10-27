Окружной админсуд Киева поручил Минюсту вычеркнуть из госреестра информацию о главе НАБУ Сытнике, в соответствии с определением КС, - СМИ
Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственные источники сообщают "УП" и "РБК-Украина".
Так, 26 октября суд решил восстановить в должности бывшего руководителя Второго подразделения детективов НАБУ Александра Кареева, признав незаконным его увольнение.
В рамках иска Кареева выдали частное определение об устранении причин и условий, способствующих нарушению законодательства. В ней Министерство юстиции обязали вычеркнуть из Единого реестра информацию о Сытнике, как руководителе НАБУ.
Основанием якобы есть решение Конституционного Суда, который признал незаконным указ президента Петра Порошенко о назначении Сытника.
Кроме того, в ГБР должны отправить указание возбудить уголовное производство за невыполнение решения КС.
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Также решение должны направить в Кабинет министров, чтобы там приняли меры по соблюдению антикоррупционного бюро закона, и заместителям директора НАБУ, чтобы они определились с новым исполняющим обязанности руководителя НАБУ.
Как пишет УП, в Антикоррупционного бюро решение еще не видели.
Как свидетельствуют данные судебного реестра, в конце 2019 НАБУ начало внутреннее расследование действий Александра Кареева по делу о завладении имуществом компании с агропромышленной группы "Росток-Холдинг". После результатов этого расследования, в мае 2020 года, сотрудника Бюро уволили.
В июне он обжаловал в ОАСК как свое освобождение, так и результаты внутреннего расследования, требуя вернуть себе должность.
В октябре Кареев также подал ходатайство, на основании которого Окружной админсуд и приказал вычеркнуть Сытника.