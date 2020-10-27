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На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК

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На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от "слуги народа" Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК
В результате обработки 77,3% бюллетеней на 208-м округе в Черниговской области, где идет борьба за вакантное место депутата Верховной Рады, "радикал" Олег Ляшко отстает от представителя "Слуги народа" Дмитрия Гунько на 366 голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные  официального сайта ЦИК. 

Сейчас Гунько поддержали 14 945 жителей округа, а Ляшко - 14 579.

Меньшую поддержку получила самовыдвиженка Людмила Давыденко. За нее проголосовали 12 254 избирателей, что составляет чуть более 27%.

Отметим, что в бюллетене также присутствуют два кандидата с такой же фамилией как и у "слуги" - Гунько. На двух они набрали почти 2 тысяч голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду по 208 округу: обработаны 54,27% протоколов - "слуга народа" Гунько 32,83%, Ляшко - 31,85%

На довыборах в ВР в 208-м округе Ляшко отстает от слуги народа Гунько на 400 голосов после подсчета 77% бюллетеней, - ЦИК 01

Топ комментарии

  • Vedana
    Хай пройде Ляшко.
    Той =служка= уже самим фактом =партійної приналежності= - придурок.
    І пика у нього теж геть дегенеративна, як у всіх його =однопартійців=.
  • Gar
    Согласен. Не потому, что Ляшко нормальный, а потому что от плесени уже реально тошнит.
  • Elvic Vic
    Я не сторонник Ляшка , скорее ЮВТ , но справедливости ради в он-лайн вижу потверждение фальсификаций в пользу "слуг однорукого бандита" на 208 округе .
    For example : примерно 17-00 за Ляшка было точно 8 998 голосов ~51% , а за Гунько 9055 -- я точно запомнил ...
    Проходит пол часа и ~53% "подсчитали" но у Гунька уже 9323 (+268 голоса) , а у Ляшка как было 8998 так и осталось (+0 бюлетней) -- это явный вброс левых бюлетней-печеньев !!!
    Такое ничем другим нельзя объяснит , когда речь идёт о кандидатах , чей разрыв исчисляется даже меньше 150 голосов . А тут бац и сразу +268 , а за Ляшка , шо перерыв сделали в подсчётах -- неа : тупо вбросили !!!

    Думаю , что именно они потому так затягивают посчёт не более 30 тысяч бюлетней на целые сутки шо постоянно идёт вброс за админресурс ...
    Да и двухкратная аномальная "явка" -- тоже о многом может сказать !
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