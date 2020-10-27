"Сила солидарности испугала режим", - Тихановская о репрессиях белорусских силовиков против участников марша 26 октября

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская обратилась к людям, которые поддержали забастовку в стране, и заявила, что захвативший власть в стране Александр Лукашенко ответил репрессиями.

Как передает Цензор.НЕТ, обращение Тихановской опубликовано в ее Telegram

Тихановская заявила: "Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. Вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счет .

Но сегодня у нас все получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цеха заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, а не задержать и не убить. Сегодня был важный день - и я верю, что это было только начало".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 26 октября силовики Беларуси задержали 235 человек, - правозащитники

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси в первый день национальной забастовки задержаны уже 86 человек, - правозащитники. ФОТОрепортаж