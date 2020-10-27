Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, когда политическая сила, которую он представляет, сделает выводы по результатам местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова"

"Выводы делать будем, когда будут реальные результаты со штампом территориальных избирательных комиссий, когда будут объявлены составы советов, когда состоятся даже первые сессии. Я думаю, что тогда мы приступим к такой партийной работе, проведем партийное собрание или конференции на которых партийный актив выразит свое отношение к тем результатам, которые получены в той или иной области. Так же будем работать с депутатами фракции", - рассказал политик.

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