Новости • Местные выборы-2020

Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах

3 36848
Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, когда политическая сила, которую он представляет, сделает выводы по результатам местных выборов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Корниенко заявил в эфире программы "Свобода слова" 

"Выводы делать будем, когда будут реальные результаты со штампом территориальных избирательных комиссий, когда будут объявлены составы советов, когда состоятся даже первые сессии. Я думаю, что тогда мы приступим к такой партийной работе, проведем партийное собрание или конференции на которых партийный актив выразит свое отношение к тем результатам, которые получены в той или иной области. Так же будем работать с депутатами фракции", - рассказал политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фактически "Слуга народа" будет представлена по всей стране наибольшим количеством депутатов, - Корниенко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Myko
    Получим официальные протоколы и будем делать выводы, - Корниенко о результатах "СН" на местных выборах - Цензор.НЕТ 7320
  • Назар Проскуряков
    Сушите сухари, зебили.
  • GM Harvester
    Начинайте искать работу. Украинцам ваши услуги не нужны.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости