Автомобиль с членами участковой комиссии попал в ДТП на Киевщине - погибла женщина и травмирован мужчина
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В Киевской области заместитель главы избирательной комиссии села Козинцы вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, его мать – член комиссии, погибла на месте, а сам водитель получил травмы. .
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 26 октября сообщила кандидат на должность Ирпенского городского головы Михайлина Скорик в Фейсбуке.
"Во время подсчета голосов на территории Ирпенской ОТГ произошла трагедия. Александр Титенко, заместитель главы комиссии в селе Козинцы, ехал с мамой домой и от усталости заснул и врезался во встречный ЗИЛ по дороге на Немешаево. Его мама, Ольга Титенко, тоже член комиссии №320209, погибла на месте. Александр с травмами головы попал в больницу...
Нынешние местные выборы реально очень тяжелые и изнурительные. Эту комиссию в ТИК Ирпеня отправляли с протоколами на доработку", – говорится в сообщении.