23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ

СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 октября 48 обстрелов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 255/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2020 года.

"В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых случилась в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня.

Напоминается, что в течение предыдущего отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

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