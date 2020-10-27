Новости • Агрессия России против Украины

23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ

1 59416
23-25 октября на Донбассе зафиксировано 48 обстрелов, - ОБСЕ
СММ ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 23 до вечера 25 октября 48 обстрелов на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в ежедневном отчете № 255/2020, опубликованном Специальным мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 26 октября 2020 года.

"В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Донецкой области Миссия зафиксировала 39 нарушений режима прекращения огня, большинство из которых случилась в радиусе 5 км от Донецкой фильтровальной станции (ДФС, 15 км к северу от Донецка)", - говорится в отчете.

В период с вечера 23 до вечера 25 октября в Луганской области Миссия зафиксировала 10 нарушений режима прекращения огня.

Напоминается, что в течение предыдущего отчетного периода СММ не зафиксировала ни одного нарушения режима прекращения огня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 19 нарушений на Донбассе за сутки, с начала перемирия - 1735

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Гоша Печерский
    Расскажите это глухому наркоману, у которого только тишина.
  • Яр Холодний
    На відміну від сина "солдафона", КГБшника Алієва, наш "найвеличніший лідер **********" має тонку, артистичну натуру, здатну розрізнять багату палітру відтінків реальності... Він, наприклад, здатен відрізнить "системні обстріли" від "несистемних", тоді як "солдафон" на будь-який постріл з боку "братів-великовірменів" реагує грубо і неадекватно, засипаючи місце, звідки був вчинений обстріл, купою снарядів... Ні, щоб глянуть в очі Пашиняну і спробувать відшукать в них бажання миру...
  • ALEX 13 fb91baed
    Пошла жара !!!! Что скажет ослик?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости