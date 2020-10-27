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Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв

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Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв
По состоянию на утро 27 октября в мире зарегистрировали 411 373 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 110 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 43 777 188 случаев инфицирования, из них 411 373 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 164 516 человек, из них 5 110 за минувшие сутки.

Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 01

Успешно преодолели болезнь и вылечились 32,1 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. Украина поднялась на 22-е место мирового рейтинга и по-прежнему находится на 7-м в Европе.

Украина уже на 22-м месте по числу инфицированных COVID-19 за время пандемии. Всего в мире 43,7 млн заразившихся и 1,1 млн жертв 02

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Топ комментарии

  • Vyacheslav Nesterov
    неому тестировать, лаборатории захлебываются, врачи перегружены, коек нет, кислороб второпях подводят по 3-5 коек в день? да какая разница! ведь дороги заасфальтированы(местами) и освещены....
  • Valery Valery 43f2bcb9
    А если бы дороги не асфальтировали,то думаете что то бы изменилось и колличество больниц увеличилось?
  • Valery Valery 43f2bcb9
    Открою вам секрет,из тех денег взята какая то часть,остальная лежит на счету казначейства,но и ей не могут воспользоваться. Это вам о бухгалтерии. Далее. Ваш тесть скорее всего лечился через частную клинику,так как я сам с коронавирусом лежал в Александровской больнице в сентябре,и ни ОДНОЙ копейки не заплатил.А мой свояк выписался после коронавируса из 5й киевской больницы неделю назад, и ни ОДНОЙ копейки не уплатил.
    А через частные клиники можно и больше 100 тыс отдать.
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